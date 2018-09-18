اجتماع طارئ لوزير التعليم يناقش سلامة الطلاب بعد حادث «الوفاة بالحافلة»

تواصل – فريق التحرير:

عقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، صباح الْيَوْم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً شارك فيه بعض مسؤولي الوزارة لمناقشة موضوع السلامة في مدارس التعليم العام بعد حادثة وفاة طالب في حافلة نقل خاص في الأحساء قبل يومين.

وقد ناقش الاجتماع مسؤولية كل من الوزارة والمدرسة والمرور وهيئة النقل العام ومسؤولية أولياء الأمور في ضمان بيئة آمنة وسليمة من الأخطار لأبنائنا وبناتنا في مدارس التعليم العام.

وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، أنه سوف يَصدر الْيَوْم بيانٌ تفصيليٌ بمضمون ما توصل إليه الاجتماع.