فيديو.. ما حقيقة ظهور مركبة فضائية على حاملة طائرات أمريكية؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لأول مرة.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في المسجد النبوي

لأول مرة.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن في المسجد النبوي

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

فيديو.. ما حقيقة ظهور مركبة فضائية على حاملة طائرات أمريكية؟

0

تواصل – متابعات:

نشرت قناة على موقع “يوتيوب” الشهير، فيديو يظهر ما قالت إنه جسم غريب، كان متوقفاً على متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت قناة “SECTION 51 2.0″، أن الفيديو تسرب من أحد طياري البحرية الأميركية، ويظهر مركبة مثلثة الشكل، على غرار النموذج، الذي تقدمه الأفلام السينمائية لهذه المركبات الخيالية.

ويبدأ الفيديو، الذي صورته طائرة، برصد هبوط مقاتلة حربية من طراز “إف 35” على متن حاملة الطائرات، لكن ما إن وصلت هناك، حتى ظهرت مركبة مثلثة الشكل متوقفة بجانب مروحية، وعلى الجانب الآخر عدد من عناصر البحرية الأميركية.

ونال الفيديو أكثر مليون 300 ألف مشاهدة بعد أيام من نشره على القناة، التي تتبنى نظرية المؤامرة، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

ولا يمتلك الجيش الأميركي طائرة مثلثة على هذا النحو، وفق القناة، لكن كثيرين أبدوا رأياً مغايراً، إذ قالوا إن المركبة المثلثة أداة يستخدمها سلاح الجو الأميركي في عمليات التجسس.

لكنّ آخرين شككوا في الفيديو من أساسه، قائلين إن القناة في “يوتيوب” تلاعبت في الصور من أجل إخراجها على هذا الشكل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

غارات صهيونية تستهدف طائرة إيرانية لنقل السلاح في مطار دمشق

غارات صهيونية تستهدف طائرة إيرانية لنقل السلاح في مطار دمشق

بالفيديو .. الصين تبدأ اختبار أكبر طائرة «جو -مائية» بالعالم

بالفيديو .. الصين تبدأ اختبار أكبر طائرة «جو -مائية» بالعالم

بسبب أعراض مرضية.. الحجر الصحي على طائرة إماراتية في نيويورك (فيديو)

بسبب أعراض مرضية.. الحجر الصحي على طائرة إماراتية في نيويورك (فيديو)

تحطم مقاتلة إيرانية ومقتل قائدها في خوزستان

تحطم مقاتلة إيرانية ومقتل قائدها في خوزستان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد
نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>