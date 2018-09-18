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«كوكاكولا» تسعى لتطوير مشروب جديد بـ«الحشيش المخدر»!

«كوكاكولا» تسعى لتطوير مشروب جديد بـ«الحشيش المخدر»!
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تواصل – وكالات

على غرار استغلال سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية الشهيرة لتقنين الحشيش، أفاد التليفزيون الكندي، أمس الأحد، بأن عملاقة المشروبات الغازية “كوكاكولا” ستدخل حلبة السباق، من خلال مناقشات حالية مع مجموعة كندية لتسويق المشروبات التي تحتوي على بعض مركبات الحشيش.

ووفقًا لـ “بلومبرج”، تجري شركة “كوكاكولا” مناقشات مع شركة “أورورا كانابيس” الكندية للدخول في شراكة لإنتاج وتسويق مشروب جديد يحتوي على مادة CBD التي يتم استخراجها من الحشيش.

وعن المادة الفعالة، نقل التليفزيون الكندي عن مصادر مطلعة بأن الشركتين يمكنهما تطوير مشروب جديد يحتوي على مادة CBD “الكانابيديول” لاستخدامه في علاج الصداع ومكافحة الالتهابات والآلام والتشنجات، ولكن دون آثار التخدير الذي تطرأ معه.

وأكّدت إدارة شركة “كوكاكولا” للمشروبات الغازية، من خلال بيان لها، على سعيها لتطوير منتج يدخل ضمن المشروبات الصحية العالمية، بينما لم يحتوِ البيان على اتخاذ قرارات تنفيذية من قبل الشركة حتى الآن.

وبالرغم من عدم خوضها في تفاصيل، أبدت الشركة الكندية اهتمامًا كبيرًا في دخولها سوق المشروبات وترغب في خوض التجربة مع شركة عالمية رائدة في هذا المجال.

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