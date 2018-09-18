بالصور.. بي إم دبليو تكشف عن سيارتها iNext الاختبارية

تواصل – وكالات:

كشفت شركة بي إم دبليو عن سيارتها iNext الاختبارية، التي تستشرف مستقبل التصميم والتقنيات لدى الشركة الألمانية.

وأوضحت بي إم دبليو أن السيارة الاختبارية تعتمد على النظام الكهربائي الخالص، في حين يبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة أقل من 4 ثوانٍ.

وتعتبر السيارة أول موديل يعتمد على نظام القيادة الآلي بشكل كامل، وهو انعكس على تصميم المقصورة الداخلية على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من هذا لا تزال السيارة تشتمل على دواسات ومقود، كما تبقى المقاعد الأمامية متجهة للأمام، ولكن تظهر المقصورة أكثر راحة؛ فالكونسول والمقاعد تتشابه مع الأثاث، كما أن عناصر الاستعمال غير مرئية تقريباً.

والعنصر الوحيد الواضح بجوار المقود هو شاشتان فوق لوحة القيادة الفارغة تماما. وتتم الإدخالات عن طريق اللغة والإيماءات، وكذلك مجالات المستشعرات.

ومن المقرر طرح الموديل القياسي من السيارة iNext الاختبارية بحلول عام 2021، على أن يتمتع بالتصميم المستقبلي للموديل i3 في حجم الموديل X5.