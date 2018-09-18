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«هواوي» تستعد لإحراج «أبل» بهاتفين جديدين.. تعرف عليهما
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تواصل – متابعات:

تستعد شركة “هواوي” العملاقة، لعقد مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن خلال يوم 16 أكتوبر، وذلك للإعلان عن هاتفها المفاجأة “هواوي ميت 20″، الذي تشير التقارير إلى أنه سيتمتع بإمكانيات خرافية.

وكشفت تقارير إخبارية صينية، عن أن هواوي ستطلق هاتفين، وسيندرجان تحت فئة هواتف “الفابلت” (التي تجمع بين الهاتف الذكي واللوحي)، والتي وُصفت بأنها بمثابة إحراج كبير لهواتف “آيفون الجديدة”؛ خاصة لما تتمتع به الهواتف الجديدة من إمكانيات قوية وسعر تنافسي.

وبرغم أن التسريبات لم تعلن عن الأسماء الرسمية للهاتفين الجديدين؛ لكن نشرت اسميهما الرمزيين “ARS- TL00″، و”ARS- AL00”.

ونشر موقع لجنة الاتصالات الصينية مواصفات هاتفيْ هواوي الجديدين؛ حيث سيظهران بشاشات عملاقة من نوع “LCD” بقياس 7.12 بوصة بدقة وضوح عالية الدقة بمعدل 2244×1080 بيكسل.

كما سيتم دعم الهاتفين، الذين سيعملان بنظام تشغيل “أندرويد”، بمعالج من كوالكوم بنوع “سنابدراجون 636″، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4900 ميللي أمبير في الساعة.

وسيأتي الهاتفان أيضاً بغطاء للجهة الخلفية من الجلد، كما سيضمان كاميرا خلفية مزدوجة، بدقة تصوير إحداهما 16 ميجابيكسل والأخرى 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية فردية بدقة تصوير 8 ميجابيكسل؛ فيما ستتراوح سعة تخزينهما بين 64 و128 جيجابايت.

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