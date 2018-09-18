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777 إكس.. الطائرة الأكبر في العالم أوشكت على الإقلاع بقدرات خاصة

777 إكس.. الطائرة الأكبر في العالم أوشكت على الإقلاع بقدرات خاصة
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تواصل – وكالات:

بقدرات خاصة كشفت شركة “بوينغ” الأمريكية، عن قرب الانتهاء من تجميع الطائرة الجديدة التي يطلقها عليها “777 إكس”، التي تقول الشركة الأميركية، إنها ستكون أكبر الطائرات النفاثة ذات المحركين في العالم، مشيرة إلى أنها تتمتع بقدرات تفوق الطائرات التقليدية.

وذكرت الشركة، أنه جرى تجميع هيكل الطائرة العملاقة في مصنع “إيفريت” التابع لها بولاية واشنطن الأميركية، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

وبدت الطائرة الموجودة داخل حظيرة ضخمة، وهي على صورة هيكل غير مكتمل، حيث يجري مهندسو الطيران مزيدا من الأعمال التصميم.

لكن هذا التقدم، الذي أحرزته بوينغ لا يعني أن الطائرة ستقلع الثلاثاء، إذ ستخضع لاختبارات داخلية وخارجية لمدة عامين.

وتقول بوينغ إن طائرة”777 إكس” ستكون الأكثر كفاءة، إذ ستقلل استهلاك الوقود بنسبة 12 بالمئة، كما ستقلل تكاليف التشغيل بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالطائرات الأخرى.

ويبلغ طول الجناح 71 متراً وهو أطول بـ9 أمتار من الطائرات الموجودة في الخدمة.

وتلقت الشركة الأميركية طلبات لشراء الطائرة الجديدة، من جانب خطوط “نيبون” الجوية اليابانية، و”كاثي باسيفيك”، وهي شركة الطيران الوطني في هونغ كونغ.

وستكون طائرة بوينغ قادرة على استيعاب ما بين 350- 425 راكباً، بناء على طلبات شركات الطيران، ويمكن لها أن تطير إلى مسافة 16.110 كيلومترات، في حين أن الطائرات الحالية تطير إلى مسافة 15 ألف كيلومتر.

ومن المقرر أن يبدأ اختبار الطائرة داخليا أواخر عام 2018، على أن يستمر ذلك لمدة عام، ثم يبدأ برنامج التحليق في عام 2019. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء في عام 2020.

وقال رئيس الفريق الهندسي الذي صمم الطائرة، دانييل هوفينغتون: “بعد سنوات من العمل الشاق، من المثير أن نرى أجزاء الطائرة وقد أصبحت في هيكل واحد”، مضيفا أن هذه هي البداية فقط.

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