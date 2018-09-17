بالقوة الجبرية.. «تنفيذ جازان» تلزم مواطنا بتسليم أبنائه إلى والدتهم اليمنية

تواصل – جازان:

بسبب حرمانهم منها، ألزمت محكمة التنفيذ بجازان مواطنا بتسليم أبنائه الأربعة إلى والدتهم اليمنية -مقيمة- بعد أن تكبّدت عناء فراقهم بتعنّت من زوجها.

وكانت الأم قد رفعت دعوى تطالب فيها بحضانة أبنائها الأربعة الذين يعيشون مع والدهم، وصدر لها صك شرعي من المحكمة العامة بجازان يثبت حقها في الحضانة، لتلجأ بعد ذلك إلى محكمة التنفيذ بعد رفع الطلب إلكترونيا لتصدر المحكمة أمرا قضائيا في نفس يوم تقديم الطلب يقضي بإنفاذ الحكم بالقوّة الجبرية باستخدام الشرطة وفق المادة (74) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بحسب ‘‘الوطن‘‘.

في سياق متّصل، تلقّت محكمة التنفيذ في جازان 8551 طلبا، بقيمة 1.3 مليار ريال، في العام الهجري المنصرم 1439، بارتفاع 33 %، مقارنة بعام 1438، الذي بلغت الطلبات فيه 6426 طلبا، بقيمة نحو 530 مليون ريال.