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عقار جديد يخلصك من الوزن الزائد دون آثار ضارة

عقار جديد يخلصك من الوزن الزائد دون آثار ضارة
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تواصل – وكالات:

يسعى العلماء والأطباء، منذ عقود، إلى تحقيق حلم كل شخص، يتمنى أن ينجح في إنقاص وزنه، بإنتاج دواء يخلصنا من الكيلوغرامات الزائدة دون أي آثار ضارة.

ويبدو أن أحدث جيل من الأدوية يحقق هذا الغرض، إذ يقول الخبراء ‘‘إن الأدوية الجديدة لا تؤدي إلى التخلص نهائيا من الكيلوغرامات الزائدة وإنما تخلص المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، من بعض الدهون الزائدة‘‘.

ووفقا لما ذكره تقرير نشر مؤخرا في دورية نيو انغلاند الطبية، نقلا عن عدد من الباحثين فقد ثبت أن عقار lorcaserin واسمه التجاري Belviq، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى فقدان ثابت ومتواصل لأكثر من 5% من الوزن في ما يقرب من 40% من المرضى المعرضين لخطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية دون زيادة احتمال مثل هذه المخاطر.

وتتميز الدراسة الجديدة بأنها أجرت متابعات وفحوصات للمتطوعين المشاركين في تجاربها لمدة 3 سنوات، في حين أن المدة المعتادة في الدراسات السابقة في مجال أبحاث فقد الوزن لم تكن تزيد عن عام واحد أو عامين في عدد قليل منها.

وفي حين قد يرى البعض أن فقدان الوزن بنسبة 5%، لا يعد أمرا مهما، إلا أن دكتور لويس أرون، أستاذ البحوث الأيضية في كلية طب وايل كورنيل يشرح قائلا: “إن هذه هي النقطة، التي يتحقق عندها انخفاض كبير للغاية في خطر الإصابة بالسكري”.

ويضيف دكتور أرون: “إن فقدان الوزن بنسبة 5% يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 50%، كما أن فقدان 10% يحقق بنسبة أقل تصل إلى 80%”.

وذكرت الدراسة، التي أجرتها الدكتورة إيرين بوهولا، وهي أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد وطبيبة قلبب، وفريقها البحثي، أنه تم ملاحظة تحسن في مستويات ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم مع فقدان الوزن بين المشاركين المتطوعين.

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