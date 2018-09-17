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تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة «طالب حافلة سيهات»

تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة «طالب حافلة سيهات»
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تواصل – فريق التحرير:

فتح مكتب التعليم بمحافظة القطيف، تحقيقا في وفاة طالب المرحلة الابتدائية عبدالعزيز المسلم، الذي توفي بعدما نسيه السائق في الحافلة المدرسية بمحافظة سيهات، أثناء توجهه إلى المدرسة، متأثراً بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وضمت اللجنة مساعد الشؤون التعليمية بمكتب تعليم القطيف ورئيس وحدة القضايا بالمكتب، إلى جانب رئيس شعبة القيادة المدرسية.

وكان الطالب المتوفى قدم نام في الحافلة المدرسية قبل أن تتوقف أمام مدرسته “ابن خلدون”، ولم ينتبه له السائق، فلاحظت المدرسة غيابه وبعثت برسالة لولي أمره تستفسر عن سبب الغياب، ليُكتشف لاحقاً وجوده داخل الحافلة، ويتم نقله إلى المستشفى، ليلقى حتفه بعد ذلك.

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