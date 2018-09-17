مستفيد لـ«حساب المواطن»: بعض الأسر زاد مبلغ الدعم لها دون غيرها.. البرنامج يردّ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

مستفيد لـ«حساب المواطن»: بعض الأسر زاد مبلغ الدعم لها دون غيرها.. البرنامج يردّ

مستفيد لـ«حساب المواطن»: بعض الأسر زاد مبلغ الدعم لها دون غيرها.. البرنامج يردّ
0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

ردّ برنامج حساب المواطن، على سؤال أحد المستفيدين بشأن زيادة الدعم لبعض الأسر دون الأخرى، مؤكداً أنه لم يصله أي زيادات رغم ارتفاع بعض الخدمات التي لا يغطيها الدعم المقدم له.

وقال المواطن في سؤاله لحساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على “تويتر”: “أنا أستلم الدعم ولم يحدث أي تغيير بالمبلغ رغم الارتفاع بفواتير الخدمات وغيرها مع العلم أن البعض تم زيادة الدعم لهم والبعض لا”.

وتساءل المستفيد عن “الآلية التي تمت من خلالها زيادة الدعم للبعض دون غيرهم؟”، مبيناً أنه “متقاعد ومعه اثنين تابعين ومبلغ الدعم 300 ريال ودخل الأسرة 11400 ريال ويخصم منه قسط شهري 2168 ريال”.

وأجاب حساب “خدمة العملاء” بقوله: إن “صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.. لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةhttp://portal.ca.gov.sa“.

 

أخبار متعلقة:

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

مستفيد يشكو نقص قيمة دعم «حساب المواطن».. والبرنامج يوضح الأسباب

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مستفيد يشكو نقص قيمة دعم «حساب المواطن».. والبرنامج يوضح الأسباب

مستفيد يشكو نقص قيمة دعم «حساب المواطن».. والبرنامج يوضح الأسباب

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

«العمل والتنمية»: تأهيل شركات لمناقصة تشغيل وإدارة «حساب المواطن»

«العمل والتنمية»: تأهيل شركات لمناقصة تشغيل وإدارة «حساب المواطن»

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة العاشرة

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة العاشرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>