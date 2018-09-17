بعد إريتريا وإثيوبيا.. المملكة ترعى قمة أفريقية جديدة

تواصل – جدة:

التقى الرئيسان الإريتري أسياس أفورقي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أمس الاثنين في قمة تاريخية بمدينة جدة استجابة لدعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان الملك سلمان قد استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

واجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وكذلك مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله قبيل عقد القمة بالأمس.

يذكر أن العلاقة بين إريتريا وجيبوتي كانت قد شهدت نزاعا حدوديا منذ العام 2008 وتوترا دبلوماسيا وسياسيا.

يشار إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا، التقيا أول أمس في جدة، ووقَّعا اتفاق سلام تاريخيًّا برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.