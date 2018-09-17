بعد إريتريا وإثيوبيا.. المملكة ترعى قمة أفريقية جديدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

بعد إريتريا وإثيوبيا.. المملكة ترعى قمة أفريقية جديدة

بعد إريتريا وإثيوبيا.. المملكة ترعى قمة أفريقية جديدة
0

تواصل – جدة:

التقى الرئيسان الإريتري أسياس أفورقي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أمس الاثنين في قمة تاريخية بمدينة جدة استجابة لدعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان الملك سلمان قد استقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

واجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وكذلك مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله قبيل عقد القمة بالأمس.

يذكر أن العلاقة بين إريتريا وجيبوتي كانت قد شهدت نزاعا حدوديا منذ العام 2008 وتوترا دبلوماسيا وسياسيا.

يشار إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا، التقيا أول أمس في جدة، ووقَّعا اتفاق سلام تاريخيًّا برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الفالح»: الطاقة النووية السلمية خيار استراتيجي للمملكة

«الفالح»: الطاقة النووية السلمية خيار استراتيجي للمملكة

«مدني جدة» يخلي فندق «العطاس» من السكان بسبب حريق

«مدني جدة» يخلي فندق «العطاس» من السكان بسبب حريق

«ساما» تتوقع 71 مليار دولار فائضاً بـ«الحساب الجاري» للمملكة

«ساما» تتوقع 71 مليار دولار فائضاً بـ«الحساب الجاري» للمملكة

المملكة تشارك في المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية بالنمسا

المملكة تشارك في المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية بالنمسا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>