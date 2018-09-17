قتلى وجرحى إثر انفجار أنبوب غاز في الجزائر (فيديو)

تواصل – وكالات:

أسفر انفجار أنبوب للغاز، بمنطقة بن طلحة بمدينة براقي جنوب الجزائر العاصمة، عن وفاة شخصين وجرح آخر واحتراق شاحنتين؛ وذلك بسبب أشغال تقوم بها إحدى المؤسسات الخاصة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، في بيان أمس الاثنين، أن انفجار الأنبوب وقع بمنطقة بن طلحة باتجاه سيدي موسى، حيث تسبب في اندلاع النيران بشاحنتين تابعتين لمؤسسة خاصة؛ مما أدى إلى وفاة السائقين وإصابة شخص آخر بحروق بليغة، قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى الدويرة.

ووثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار واندلاع النيران والدخان، التي امتدت إلى الطريق السريع القريب من موقع الانفجار، البعيد عن الأحياء السكنية.