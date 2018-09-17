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مكة.. «كفى» و«أم القرى» يطلقان مبادرة «معاً لتكون جامعتنا نقية بلا تدخين»

مكة.. «كفى» و«أم القرى» يطلقان مبادرة «معاً لتكون جامعتنا نقية بلا تدخين»
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تواصل – مكة المكرمة:

وقعت جامعة أم القرى وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة “معاً لتكون جامعتنا نقية بلا تدخين”.

وقع المبادرة، مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، فيما وقعها عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله بن داوود الفايز، بحضور وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو، وعميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد بن يوسف برقاوي، والمشرف على الإدارة القانونية الدكتور حمدان الغامدي، ورئيس اللجنة التنسيقية لمشروع مكافحة التدخين والمخدرات بالجامعة الدكتور مشعل السلمي، ومدير إدارة الجمعية بمكة إبراهيم الحمدان وذلك في مكتب معالي مدير الجامعة بالعابدية.

وأوضح الدكتور بافيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين قطاعات الجامعة والجهات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها اليوم ستعزز التعاون المشترك بين الجانبين وستسهم في تطوير منظومة العمل المجتمعي وفق برامج ودراسات علمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى، أن الجمعية ستسهم مع الجامعة في إقامة البرامج العملية والتثقيفية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وتفعيل شعار “جامعتنا نقية بلا تدخين”، مقدماً شكره لإدارة الجامعة على تعاونها لإنجاح المبادرة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الصحة لمنسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها وأن تكون جامعة أم القرى نموذجاً عالمياً بإعلانها (جامعتنا نقية بلا تدخين) ودعم الجمعيات الصحية بعضويات التطوع وتعزيز العمل المجتمعي إضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث الأكاديمية لأمراض التدخين والمخدرات والأضرار الناتجة عن تعاطيها، وعمل المسوحات الميدانية والإحصائية لظاهرة التدخين والمخدرات وأسبابها علاوة على تعاون كليات الجامعة في العمل المجتمعي لمكافحة التدخين والمخدرات عبر المجالات الطبية والتربوية والإعلامية والتدريبية.

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