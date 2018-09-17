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وزير التعليم يتفقد عدداً من المدارس ويفتتح مشاريع بجامعة الجوف (صور)

وزير التعليم يتفقد عدداً من المدارس ويفتتح مشاريع بجامعة الجوف (صور)
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تواصل – أحمد الرمال:

رعى أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز حفل تدشين عدد من برامج ومشروعات المدينة الجامعية، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وانطلق الحفل بكلمة ألقاها مدير الجامعة رحب فيها بسمو أمير المنطقة والدكتور العيسى، مشيداً بالرعاية والدعم الذي تتلقاه الجامعة من سموه منذ قدومه إلى الجوف، وشكر لوزير التعليم حضوره هذا الحدث الوطني الهام ودعمه المستمر للجامعة، ومستعرضاً بإيجاز مجمل منجزات الجامعة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.

كما قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, اليوم الاثنين, بزيارة تفقدية لعدد من المدارس في منطقة الجوف, مشيداً بحسن تهيئة مدارس المنطقة والانضباط الكامل لطلابها، والتفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب.

كما ألقى الدكتور العيسى كلمة خلال الاصطفاف الصباحي لمدرسة قارا الابتدائية صباح اليوم، أكد فيها أن الوطن ينتظر من أبنائه الطلاب المساهمة في بنائه وتنميته، ورفع علم بلادنا في المحافل الدولية، مقدراً جهود قائدي المدارس والمعلمين.

من جانبه، ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي زيارة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لعدد من مدارس المنطقة، مبيناً أن إشادة وزير التعليم بالبيئة التعليمية لمدارس المنطقة تعد شهادة على حسن التنظيم والأداء في المدارس.

وأشار الغامدي إلى الجهود التي يبذلها منسوبو ومنسوبات التعليم بالمنطقة للارتقاء بالعملية التعليمية في ظل الدعم اللامحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع التعليم، وبمتابعة سمو أمير منطقة الجوف ودعمه للتعليم في المنطقة.

 

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