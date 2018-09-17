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جدة.. الإطاحة بعصابة تسرق المقيمين بعد صدمهم بالدراجات النارية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بتشكيل إجرامي مكون من 7 أشخاص، امتهنوا السرقة بالقوة، ودهسوا مقيماً آسيوياً بالدراجات النارية قبل سرقته.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً عن تعرض مقيم آسيوي الجنسية في العقد الرابع من العمر، أثناء سيره بحي القريات جنوب المحافظة، لإصابة بقدمه نتيجة تعرضه للصدم المتعمد من أربعة أشخاص يستقلون دراجتين نارية، وقيامهم بسرقة جهاز الجوال والهرب لجهة غير معلومة.

وأضاف في بيان رسمي، مساء اليوم الاثنين، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن القبض على المتورطين بالجريمة، وتبين أن عددهم سبعة أشخاص، أحدهم مقيم من الجنسية الأفريقية، واتضح من استجوابهم قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن ارتكاب جرائم السرقة.

وأقر المتهمون بارتكاب (٢٨) جريمة مماثلة في أحياء مُتفرقة بجنوب محافظة جدة، وبيع المسروقات لمحلات تم تحديدها بحي الجامعة بمشاركة ٢٢ متهماً آخرين، جاري العمل على تعقبهم للقبض عليهم، وجرى إيقاف المتهمين المقبوض عليهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات فنياً تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.

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