حفر الباطن.. توقيف «مواطن» يدعي علاج «الغرغرينا» دون ترخيص

تواصل – حفر الباطن:

تمكنت مديرية الشؤون الصحية في حفر الباطن بالتعاون مع الجهات المختصة من توقيف أحد الأشخاص ادعى مقدرته على علاج الغرغرينا، بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لصحة حفر الباطن ناصر الغرابي أنه تم إيقاف مواطن؛ يدعي العلاج بالطب البديل (الشعبي) لمرض الغرغرينا والجروح العميقة دون أي ترخيص رسمي.

وأضاف الغرابي أنه تم القبض على المواطن، وإحالته إلى الجهات المختصة بعد انتشار مقاطع يروج فيها لنفسه من خلال الواتس آب، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبين الناطق الإعلامي لصحة حفر الباطن أنه بعد إيقافه تبين أنه يمارس المهنة بطريقة عشوائية وخطرة، ودون أي ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؛ وهو ما يعرِّض حياة الناس للخطر.

وأهاب الغرابي بالجميع عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مشدداً على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، أو الاتصال على ٩٣٧ للاستشارات الطبية.