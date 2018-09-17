مصادر تكشف حقيقة «دهس» طالب لمعلم في محافظة رنية

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه يوثق تعرض معلم للدهس من قبل أحد الطلاب في محافظة رنية، التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وكشفت مصادر أن المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي يعود لمتهور دهس مقيماً، وهرب من موقع الحادثة، وعاد المتهور لتسليم نفسه بعدها للجهات الأمنية.

وأوضح مغردون أن حقيقة المقطع تعود إلى قيام متهور بالاستعراض بسيارته، حيث فقد السيطرة عليها ودهس عاملاً بأحد المطاعم وأصابه قبل أن يفر من الموقع.

وبعد جمع الجهات الأمنية معلومات عن الحادثة ومرتكبها، وبمتابعة مدير شرطة رنية العقيد ياسر الحمياني، سلّم المتهور نفسه للجهات المعنية لتولي التحقيق وإكمال اللازم.