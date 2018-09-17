بالخطوات.. كيف تقدم طلب نزاع وتسترد حقك في «إكسبريس» (فيديو)

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عرض الخبير التقني فهد البقمي، مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الخطوات، يمكن من خلالها رفع نزاع واعتراض واسترداد حقك عبر تطبيق إكسبريس.

وقال البقمي خلال المقطع إنه في حالة اشتريت من على إكسبريس، والطلب ما وصل أو المنتجات مختلفة عن الصور، أو المنتج مكسور، أو التاجر نصاب وأرسل لك رقم تتبع خاطئاً؛ فإنه يمكنك استراد حقك من خلال رفع اعتراض أو نزاع، ثم الضغط على الطلبات الخاصة، ثم تنزل للطلب، وبتحصل شيء اسمه نزاع.

يظهر لك بعد ذلك خياران، استرداد فقط، ويتيح ذلك استرداد القيمة كاملة، الخيار الثاني استرداد قيمة وإعادة البضائع، ويتيح ذلك إرجاع البضاعة وتسلم جزء من المبلغ؛ لأن قيمة البضائع أحياناً تكون كبيرة، وتحدد أنت طريقة استرداد الحق من خلال القيمة كاملة أو من خلال جزء منها.

وأضاف البقمي أن البرنامج يتيح لك أيضاً تحميل صورة للمنتج والعيوب التي ظهرت به، سواء كانت كسوراً أو كان المنتج مختلفاً عن الطلب وهكذا.