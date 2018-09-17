فيديو يوثق نجاة منزل من كارثة محققة.. وتحذير من هذه الأجهزة

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وثَّق فيديو متداول عن ربة منزل، احتراق “غلاية شاي” أثناء إعدادها بعض المشروبات الساخنة.

وأظهر الفيديو النار تشتعل أسفل الجهاز حتى التهمته وكادت تسبب كارثة في المنزل، فيما نصح المغردون بطرق التعامل المثالية مع مثل تلك المواقف.

وقال منصور الشبيبي، كهربائي ومهتم بنشر التوعية ضد مخاطر الكهرباء: “عند تعرضك لمثل هذا الموقف يكون التصرف فصل الكهرباء عن المكان، أو فصل الفيش مع إطفائه بالمياه إذا ما عنده شيء موصل بالكهرباء”.

وتابع قائلاً: “أو إذا صعب تفصل الكهرباء استخدم طفاية الحريق البودرة، وضروري توفرها ببيتك”.