مفاجأة على طاولة «الشورى» الأسبوع المقبل.. تتعلق بأجور موظفي القطاع الخاص

تواصل – الرياض:

تنتظر جلسة مجلس الشورى الأسبوع القادم، مفاجأة قوية جهزها أحد الأعضاء، وتتعلق بآلية عمل الموظفين في القطاع الخاص والأجور التي يتقاضونها؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على العمل وتقليص البطالة.

وبحسب مصادر صحفية؛ فإن عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، يستعد لتقديم توصية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يطالبهم فيها بإلغاء الأجر بالشهر، والعمل بالأجر بالساعة لموظفي القطاع الخاص.

ويتضمن مقترح “ابن جمعة” أن يكون الأجر محدداً، ويزيد بمعدل التضخم المعيشي السنوي؛ وذلك بهدف توفير بيئة جاذبة للشباب السعودي في الشركات، ولتوفير مناخ وظيفي محفز.

واشتملت توصية عضو الشورى، على مجموعة من المبررات لتطبيق مقترحه، وهي “تحسين مستوى معيشة العاملين عندما يرتفع الدخل بنسبة ارتفاع تكاليف المعيشية سنوياً، وكذلك وتقليص البطالة”.

وتضمنت المبررات أن “وضع حد أدنى للأجور يدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الكلي على السلع والخدمات (زيادة الطلب الكلي) أيضاً وارتفاع توظيف السعوديين يقلص الطلب على العمالة الأجنبية، ويحد من تحويلاتهم المالية”.

كما استشهد عضو الشورى بأن “الحد الأدنى سوف يدعم الحد الأدنى لأجر الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويمنع التهرب من دفع ذلك الحد الأدنى المكشوف؛ مما يقلص من عجزها الاكتواري”.