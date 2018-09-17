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الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المرشحين على وظائف المراتب

الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المرشحين على وظائف المراتب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية عن اعتماد معالي مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أسماء المرشحين على وظائف المراتب السادسة، والخامسة، والرابعة، والثالثة، والثانية، وفني طوارئ، وترجو مراجعة قسم التوظيف بإدارة شؤون هيئة التدريس والموظفين لاستكمال مسوغات التعيين؛ وذلك وفقاً لأرقام السجلات المدنية.

– وعلى جميع المرشحين الموضحة أرقام سجلاتهم المدنية أعلاه مراجعة قسم التوظيف بإدارة شؤون هيئة التدريس والموظفين لاستكمال مسوغات التعيين ابتداءً من يوم الثلاثاء 1440/01/08هـ، ومن لم يراجع خلال خمسة عشر يوماً سيتم استبعاده ويؤخذ الاسم الذي يليه في الترتيب وعلى جميع المرشحين إحضار أصول الشهادات المطلوبة، وصورة مصدقة منها والهوية الوطنية وصور شخصية.

علماً بأنه تم الانتهاء من:
– المرحلة الأولى للوظائف الصحية وعدد المرشحين (6) أطباء وتمت مباشرة عملهم.
– المرحلة الثانية للمراتب الثامنة والسابعة وعدد المرشحين (8) موظفين وتمت مباشرة عملهم.

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