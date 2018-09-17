وظائف إدارية شاغرة بهيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى (مدير فعالية أول)، لحملة درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص التسويق أو ما يعادلها؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير فعالية أول.

الهدف:

– تخطيط وجدولة وتنسيق فعاليات الهيئة وتنفيذها وتقييم ميزانيات الفعاليات والجداول الزمنية والعمليات اللوجستية من أجل تحسين الفعاليات المستقبلية والمساهمة في تحقيق الأهداف حسب السياسات والإجراءات.

إدارة الفعاليات:

– عقد اجتماعات ومناقشة تخطيط الفعالية من أجل إعداد أهداف الفعالية، ووضع خطة عمل تفصيلية تغطي محتوى الفعالية وهيكل فريق الفعالية والأدوار والمسؤوليات والجدول الزمني وجدول الأعمال والأولويات وأي أمور أخرى تؤثر على الفعالية.

– تأسيس جناح للمملكة العربية السعودية للمعارض المستهدفة من أجل زيادة حضور الهيئة للمشاركين.

– التنسيق مع جميع الأطراف المعنية للحصول على المتطلبات بما في ذلك موقع الفعالية، الإطار الزمني، المساحة، المرافق، الترتيبات الأمنية، الاتصال، المعدات السمعية والمرئية، الإقامة، الدعوات، التحضيرات للزوار الرسميين، التنقلات، الغداء، التغطية الإعلامية، النشرات، الكتيبات، هدايا الضيوف والإدارة في الموقع ومتطلبات الفعالية الخاصة الأخرى.

– متابعة تنفيذ الفعاليات لضمان الامتثال لسياسات وإجراءات والمتطلبات المحددة مسبقاً والأهداف ورضا المشاركين والحل الفوري لأي مشاكل قد تطرأ.

– إجراء تقييم لما بعد الفعالية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة (الجهات الراعية) للحصول على تغذية راجعة وتحديد نقاط الضعف والقوة والتوصية بحلول من أجل تحسين جودة الفعاليات المستقبلية.

– متابعة الدفعات مع المشاركين لكي يتم صرفها في الأوقات المحددة.

إدارة العمليات

– تطبيق سياسات وإجراءات الإدارة والتقيد بها.

– المساهمة في تحديد فرص التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات والممارسات مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات التي تسهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

– المساهمة في متابعة تنفيذ الأعمال اليومية لضمان تطابقها مع السياسات والإجراءات المعتمدة.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – خبرة أكثر من أربع سنوات في إدارة الفعاليات والمعارض.

3 – حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص التسويق أو ما يعادلها.

موعد وطريقة التقديم: التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2018/09/17م وينتهي بتاريخ 2018/11/16م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).