وظائف تعليمية شاغرة للخريجين والخريجات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

«التحالف»: الحوثي خسر 256 موقعاً و690 قتيلاً.. والعمليات تتفق مع القانون الدولي

«التحالف»: الحوثي خسر 256 موقعاً و690 قتيلاً.. والعمليات تتفق مع القانون الدولي

جامعة الأميرة نورة تسمح للطالبات بالخروج في أي وقت ودون تصريح

جامعة الأميرة نورة تسمح للطالبات بالخروج في أي وقت ودون تصريح

صحة جازان: تسجيل 4 حالات اشتباه بالكوليرا

صحة جازان: تسجيل 4 حالات اشتباه بالكوليرا

وظائف تعليمية شاغرة للخريجين والخريجات

وظائف تعليمية شاغرة للخريجين والخريجات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إلى أن إعلان الوزارة للتقديم يأتي بعد أن تم تمكين الوزارة من فتح النظام للتقديم على الوظائف التعليمية مضيفاً أن التقديم سيكون للرجال اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق1440/1/12هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1440/1/15هـ وللنساء اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1440/1/16هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم السبت الموافق 1440/1/19هـ. 

وكشف المتحدث الرسمي أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغ (٨٣١) وظيفة، مشيراً إلى أن الترشيح النهائي عليها سيكون بحسب الاحتياج والمفاضلة. 

وأضاف العصيمي أنه لابد من تحقق عدد من الشروط في المتقدمين للوظيفة التعليمية وهي الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، ومناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمواد التعليمية المعلنة، إضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخلها مواز للدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن وزارة التعليم تستهدف في إعلانها، حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين، والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، ثم حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ثم حملة مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي، وأوضح أن الترشيح سيكون وفق الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي المنتظمين ثم حملة البكالوريوس غير التربوي ويليهم حملة البكالوريوس التربويون بنظام الانتساب.

وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي أهمية الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة ومتابعة الوسائل الإعلامية الرسمية لوزارة التعليم والجهات المختصة التي سيعلن من خلالها نتائج الترشيح من أجل استكمال إجراءات التعيين بإذن الله.

جغرافية احتياج التعيين من هنا
دليل التخصصات بنين محرم 1439-1440هـ من هنا 
دليل التخصصات بنات محرم 1439-1440هـ من  هنا

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

«التعليم»: هذه خطوات الحصول على الكتب المدرسية «الرقمية»

«التعليم»: هذه خطوات الحصول على الكتب المدرسية «الرقمية»

رصد موظفين بـ«التعليم» يتلاعبون بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف

رصد موظفين بـ«التعليم» يتلاعبون بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

معلم ثانوي بالطائف يتعرض لـ«لكمة دامية» من أحد طلابه.. والسبب غريب (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>