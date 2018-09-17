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بعد محاصرته بجبل الحماطة.. الإطاحة بأخطر مروجي المخدرات والخمور في محايل
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تواصل – محايل:

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محايل عسير، من القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات؛ وهو مجهول يقيم في البلاد بصفة غير شرعية، أثناء ترويجه للمخدرات والخمور.

وتم القبض على المروج بقيادة الرقيب أول محمد قماش، ومتابعة مدير الشرطة العميد سعود المتحمي، بعد عمليات تحر وبحث دقيقة في أعلى جبل الحماطة شمال محافظة محايل، وبعد مقاومة عنيفة منه، حيث إنه يعد من المروجين الخطرين، وجرى تسليم المروج والمضبوطات وحدة مكافحة المخدرات بمحايل.

وتأتي العملية تزامناً مع حملة المسح الميداني التي تقوم بها القوة لتعقب مروجي المخدرات والخمور، التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من تلك السموم المختلفة.

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