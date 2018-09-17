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بعد الاعتداء على قنصليتها بفرنسا.. هجوم على سفارة إيران في اليونان

بعد الاعتداء على قنصليتها بفرنسا.. هجوم على سفارة إيران في اليونان
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تواصل – وكالات:

حطم نحو عشرة أعضاء من مجموعة “روبيكون” (روفيكوناس اليونانية) صباح الاثنين زجاج البوابة الأمامية للسفارة الإيرانية في أثينا، وألقوا طلاءً أحمرَ داخل الحرم، وفق مصدر في الشرطة.

يأتي ذلك بعد أيام من اعتداء عناصر معارضة على القنصلية الإيرانية في باريس. وقال مسؤول في الشرطة لـ”فرانس برس”: إن مجموعة “روبيكون” أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل التخريبي، ولكن لم يتم بعد توقيف أي شخص ولم يُصب أحد بأذى.

وقال المصدر نفسه إن نحو عشرة أشخاص يحملون قضباناً حديدية فاجأوا في السادسة صباحاً حارس السفارة الواقعة في حي بسيخيكو، وبعد أن حطموا زجاج البوابة، ألقوا الطلاء داخل حرم السفارة.

وقالت مجموعة “روبيكون” في بيان نشرته على الإنترنت إنها أرادت بذلك التعبير عن “تضامنها” مع مجموعة “أكراد إيران”.

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