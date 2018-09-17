توجيه من محافظ الأفلاج بشأن فيديو «خلط البنزين بالماء»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

«الخدمة المدنية»: يحق للموظف التمتع بإجازتين دون الفصل بينهما

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

توضيح من «السعودية للكهرباء» بشأن تأخر صدور فواتير شهر أغسطس

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

توجيه من محافظ الأفلاج بشأن فيديو «خلط البنزين بالماء»

توجيه من محافظ الأفلاج بشأن فيديو «خلط البنزين بالماء»
0

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه محافظ الأفلاج المكلف إبراهيم المزروع، بالتحقيق في مقطع فيديو يظهر اختلاف ألوان “بنزين 91″، بعد توثيقها في مقطع تم تداوله، وأكد على الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة المتابعة والتأكد من صحة ما تم تداوله.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من التكهنات والشكوك عن احتمالية ممارسة العمالة الغش في البنزين في عدد من محطات الوقود في الأفلاج.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله عبر نطاق واسع لدى أهالي الأفلاج قيام أحد الأشخاص بتصوير سبع قوارير صغيرة تم تعبئتها بوقود “بنزين 91” من عدد من محطات الوقود داخل المحافظة التكهنات والشكوك حول قيام عمالة المحطات بخلط البنزين بالماء؛ وذلك لاختلاف ألوان الوقود بين الأخضر الغامق والفاتح رغم أن جميعها من نوع بنزين 91.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

أصاب شرطياً.. الإطاحة بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

«النقد»: 51 مليار ريال قيمة استهلاك البنزين في المملكة خلال عام

«النقد»: 51 مليار ريال قيمة استهلاك البنزين في المملكة خلال عام

«كفاءة» يتوقع استهلاك 1.8 مليون برميل بنزين وديزل يومياً في 2030

«كفاءة» يتوقع استهلاك 1.8 مليون برميل بنزين وديزل يومياً في 2030

البرجس: دعم «حساب المواطن» يكفي زيادة الكهرباء والبنزين والضريبة

البرجس: دعم «حساب المواطن» يكفي زيادة الكهرباء والبنزين والضريبة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نحو السماء
تدوينات حرة

نحو السماء

المزيد
«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>