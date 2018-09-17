توجيه من محافظ الأفلاج بشأن فيديو «خلط البنزين بالماء»

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه محافظ الأفلاج المكلف إبراهيم المزروع، بالتحقيق في مقطع فيديو يظهر اختلاف ألوان “بنزين 91″، بعد توثيقها في مقطع تم تداوله، وأكد على الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة المتابعة والتأكد من صحة ما تم تداوله.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من التكهنات والشكوك عن احتمالية ممارسة العمالة الغش في البنزين في عدد من محطات الوقود في الأفلاج.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله عبر نطاق واسع لدى أهالي الأفلاج قيام أحد الأشخاص بتصوير سبع قوارير صغيرة تم تعبئتها بوقود “بنزين 91” من عدد من محطات الوقود داخل المحافظة التكهنات والشكوك حول قيام عمالة المحطات بخلط البنزين بالماء؛ وذلك لاختلاف ألوان الوقود بين الأخضر الغامق والفاتح رغم أن جميعها من نوع بنزين 91.