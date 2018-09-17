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الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف

الإطاحة بالطالب المُعتدي على معلمه بـ«لكمة دامية» في الطائف
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تواصل – الرياض:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف من ضبط “الطالب الهارب” الذي كان قد اعتدى ضرباً على مُعلم داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الدراسية، بأحد المباني التعليمية الثلاثاء الماضي.

وتسلمت “النيابة العامة” أوراق القضية من الشرطة، وتم إخضاعه للتحقيق بعد أن كانت قد استمعت لأقوال المُعلم، ولا تزال تستوقفه رهن التحقيق لديها لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيال القضية.

وتسببت اللكمة القوية التي وجهها طالب الثانوي تجاه أنف مُعلمه في إصابته وإسالة دمائه داخل الفصل الدراسي، وعلى مرأى من طُلابه وزملائه، فيما تمكن الطالب “الجاني” من الهرب والخروج من المدرسة، حتى تم ضبطه بعد اختفائه لأكثر من أربعة أيام منذُ تقديم البلاغ لدى الشُرطة.

يذكر أن الطالب “الجاني” التحق بالمدرسة منقولاً من مدرسة أهلية مع نهاية العام الماضي، وكان سبب نقله هو ضربه لمعلم في تلك المدرسة الأهلية أيضاً.

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«تعليم الطائف» يحقق في اعتداء طالب على معلمه

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