صورة متداولة.. قائمة بـ7 دول ممنوع على المواطنين السفر إليها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة التقطها أحد الأشخاص من مصلحة الجوازات بمنطقة الباحة، توضح الدول الممنوع السفر إليها.

واحتوت الصورة على دول “الكيان الصهيوني، العراق، تايلند، إيران، اليمن، سوريا” فيما تم إضافة قطر إلى قائمة الدول المحظور على المواطنين السفر إليها بعد قرار المقاطعة، إضافة إلى التحذير من السفر لـ10 دول إفريقية بسبب تفشي مرض الطاعون القاتل.

وتلقى حساب الجوازات على “تويتر” عديد الأسئلة بشأن صحة ودقة الصورة المتداولة، لكن الحساب لم يجب بالنفي أو الإثبات وطالب سائليه بالتواصل عبر البريد الإلكتروني:992@gdp.gov.sa .