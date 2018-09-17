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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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مستفيد يشكو نقص قيمة دعم «حساب المواطن».. والبرنامج يوضح الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكى أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن من تراجع قيمة الدعم في الدفعات الجديدة، وعدم تلقيه أي دعم خلال الدفعة الأخيرة.

وقال المستفيد: “يا حساب المواطن.. الدفعة الأولى جاءني 1375 ريالاً، والثانية 993 ريالاً، والثالثة ما نزلت لي.. ولا قدرت أتواصل معكم وحتى عن طريق حسابي في حساب المواطن”.

ورد حساب المواطن عبر “تويتر” قائلاً: “تغيير قيمة الدعم الحالية تم بناء على بيانات الدخل المسجلة لدى الجهات الحكومية الأخرى، وفي حال اعتراضك على مبلغ الدعم الحالي، يمكنك تقديم شكوى من خلال البوابة الإلكترونية بعد مرور 5 أيام من تاريخ الاستحقاق”.

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