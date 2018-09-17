رداً على صورة متداولة.. «العمل» تكشف حقيقة تعديل رسوم المرافقين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لم يتم إجراء أي تعديل في رسوم المرافقين، موضحة أنه في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل على “تويتر”؛ رداً على مغرد أرفق صورة متداولة عن دراسة لتعديل رسوم المقابل المالي للمرافقين ووجه سؤالاً قال فيه: “هل هذه صور حقيقة أم مفبركة؟ وهل سيتم تعديل رسوم المرافقين؟ “.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “في حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.