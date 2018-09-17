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بالصور.. تعرف على ميزات ومواصفات هاتف أوبو F9 الجديد

بالصور.. تعرف على ميزات ومواصفات هاتف أوبو F9 الجديد
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تواصل – متابعات:

بعد نجاح هاتفها F7 عالمياً، تستعد شركة أوبو، عملاق الهواتف الذكية، لإطلاق هاتف جديد في سلسلة F، في حفل كبير بالقاهرة يوم 24 سبتمبر الجاري.

ويأتي هاتف F9 بمزايا عديدة أهمها خاصية الشحن السريع VOOC FLASH، إضافة إلى التصميم الفريد للشاشة. ويعد F9 الهاتف الأول من نوعه في سلسلة F الذي يأتي بشاشة FHD+ وتتميز بتصميم WATERDROP الجديد كلياً، وتحتل الشاشة 90.8% من هيكل الهاتف، وهو التصميم الذي يوفر للمستخدم تجربة بصرية أكثر حيوية دون الحاجة إلى زيادة حجم الهاتف نفسه لزيادة مساحة الشاشة.

وقال أندي شي، المدير العام لشركة أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نعتبر السوق المصري من الأسواق الرئيسية التي نحرص على تقديم كل ما هو جديد إليها، إذ إنها من أكبر الأسواق وأكثرها تنوعاً من حيث شرائح المستهلكين”.

ويأتي الهاتف بخاصية الشحن السريع التي تعتمد على تقنية الشحن من خلال الڤولت المنخفض والشحن السريع في نفس الوقت بقوة 5V4/A والتي من الممكن أن تشحن الهاتف 4 مرات أسرع من التقنية العادية المستخدمة في باقي الهواتف.

يأتي الهاتف بشاشة 6.3 بوصة بدرجة وضوح 409 بكسل، مع نسخة أندرويد أوريو، ومعالج ثماني النواة من ميدياتك، مع ذاكرة داخلية 64 جيجا. وسيطرح في نسختين الأولى بذاكرة عشوائية رام 4 جيجا والثانية 6 جيجا.

الكاميرا الخلفية في أوبو F9 ستكون مزدوجة 16 و 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفي فستكون من ضمن المزايا الكبرى إذ تبلغ دقتها 25 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بطارية سعتها 3500 مللي أمبير، أما الهاتف سيكون متاحاً في ثلاثة ألوان مميزة هي اللون الأحمر SUNRISE RED والأزرق TWILIGHT BLUE والبنفسجي STARRY PURPLE.

 

 

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