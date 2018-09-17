لص ذكي يسرق سيارة تسلا بهاتفه فقط وبدون مفتاح

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تمكن لص سيارات مشتبه به من سرقة سيارة تسلا “موديل 3” بحيلة تقنية بسيطة من أحد المراكز التجارية بالولايات المتحدة، وقادها بعيدا دون حاجة لمفتاح.

وقال موقع (إم.إس.إن) إن الجريمة نُفذت بهاتف ذكي، ونقل عن خبير كمبيوتر قوله إن المشتبه به دخل على خدمة العملاء في تسلا لإضافة السيارة إلى حسابه بموقع الشركة بواسطة رقم تعريف السيارة.

وبعدما نجح في الدخول على السيارة من هاتفه المسجل عليه حسابه على تسلا، تمكن الرجل من فتح المركبة وقيادتها دون الحاجة إلى مفتاح.

ولكن وبعد أيام قليلة تمكنت السلطات من تعقب اللص وضبط السيارة في ولاية تكساس بعد أكثر من 1600 كيلومتر من مكان السرقة في ولاية مينسوتا.

ورغم أن اللص عطل جهاز تحديد المواقع (جي.بي.إس) بالسيارة إلا أن الشركة المالكة لها، وهي شركة تأجير سيارات، لجأت إلى وسيلة أخرى وهي تعقب وحدة الشحن.

وذكر الموقع أن اللص البالغ من العمر 21 عاماً استأجر من قبل عدداً من سيارات تسلا من نفس شركة التأجير.

وقالت شركة تسلا: إن السارق المزعوم استأجر على الأرجح نفس السيارة من قبل، وإنها سُجلت على هاتفه في السابق.