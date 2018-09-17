الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والصحية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

جامعة الأميرة نورة تسمح للطالبات بالخروج في أي وقت ودون تصريح

جامعة الأميرة نورة تسمح للطالبات بالخروج في أي وقت ودون تصريح

صحة جازان: تسجيل 4 حالات اشتباه بالكوليرا

صحة جازان: تسجيل 4 حالات اشتباه بالكوليرا

تبوك.. فتاة تتبرع بكليتها لوالدها دون علمه

تبوك.. فتاة تتبرع بكليتها لوالدها دون علمه

ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والصحية

الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والصحية
0

تواصل- فريق التحرير:

اعتمد مدير الجامعة الإسلامية د. حاتم بن حسن المرزوقي أسماء المرشحين على وظائف المراتب السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، فني طوارئ.

وأوضحت الجامعة أن على جميع المرشحين الموضحة أرقام سجلاتهم المدنية (الموضحة على الرابط أدناه) مراجعة قسم التوظيف بإدارة شؤون هيئة التـدريس والموظفين لاستكمال مسوغات التعيين ابتداءً من يـوم الثلاثاء 8 / 1 /1440هـ ومن لم يراجع خلال 15 يوماً سيتم استبعاده ويؤخذ الاسم الذي يليه في الترتيب وعلى جميع المرشحين إحضار أصول الشهادات المطلوبة وصورة مصدقة منها والهوية الوطنية وصور شخصية.

وأشارت إلى أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للوظائف الصحية وعدد المرشحين (6) أطباء وتمت مباشرة عملهم، والمرحلة الثانية للمراتب الثامنة والسابعة وعدد المرشحين (8) موظفين وتمت مباشرة عملهم.

ويمكن الاطلاع على أرقام المرشحين من الرابط التالي (https://goo.gl/Qq3ufu)

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شركة مطارات الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

شركة مطارات الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة شركات

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة شركات

وظائف شاغرة بشركة مطارات الرياض.. التخصصات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بشركة مطارات الرياض.. التخصصات وطريقة التقديم

المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>