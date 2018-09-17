الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والصحية

تواصل- فريق التحرير:

اعتمد مدير الجامعة الإسلامية د. حاتم بن حسن المرزوقي أسماء المرشحين على وظائف المراتب السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، فني طوارئ.

وأوضحت الجامعة أن على جميع المرشحين الموضحة أرقام سجلاتهم المدنية (الموضحة على الرابط أدناه) مراجعة قسم التوظيف بإدارة شؤون هيئة التـدريس والموظفين لاستكمال مسوغات التعيين ابتداءً من يـوم الثلاثاء 8 / 1 /1440هـ ومن لم يراجع خلال 15 يوماً سيتم استبعاده ويؤخذ الاسم الذي يليه في الترتيب وعلى جميع المرشحين إحضار أصول الشهادات المطلوبة وصورة مصدقة منها والهوية الوطنية وصور شخصية.

وأشارت إلى أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للوظائف الصحية وعدد المرشحين (6) أطباء وتمت مباشرة عملهم، والمرحلة الثانية للمراتب الثامنة والسابعة وعدد المرشحين (8) موظفين وتمت مباشرة عملهم.

ويمكن الاطلاع على أرقام المرشحين من الرابط التالي (https://goo.gl/Qq3ufu)