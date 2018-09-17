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مكافأة لمواطن قدم معلومات مهمة للشرطة.. وتكريم مقيم أعاد مفقودات ثمينة
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تواصل – فريق التحرير:

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله، سلّم مدير شرطة المنطقة اللواء/ فهد بن زيد المطيري مكافأةً ماليةً للمواطن/محمد بن علي البريكي لمساهمته وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات هامة تتعلق بقضية جنائية.

ونقل مدير شرطة العاصمة للمواطن شكر سمو الأمير وتقديره لاستشعاره بالمسؤولية الأمنية والاجتماعية، فيما أعرب المواطن البريكي عن فخره واعتزازه بذلك مثمناً لسموه حرصه واهتمامه، مشيراً لما يقدمه رجال الأمن بتوجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله، من جهود في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وفي السياق ذاته، تم تكريم المقيم/ نياز باد شاه باكستاني الجنسية، الذي يعمل بمهنة سائق للأجرة؛ لقاء أمانته وحرصه على تسليم مفقودات ومقتنياتٍ ثمينة لأحد مراكز الشرطة عثر عليها بمركبته تعود لأحد المواطنين، مؤكداً بأنه عكس بذلك أنموذجاً مشرفاً للأمانة والإخلاص.

 

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