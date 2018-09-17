«الإسكان» تسلم عدداً من الفلل الجاهزة بالخرمة وشقراء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تبوك.. فتاة تتبرع بكليتها لوالدها دون علمه

تبوك.. فتاة تتبرع بكليتها لوالدها دون علمه

ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

«الإسكان» تسلم عدداً من الفلل الجاهزة بالخرمة وشقراء

«الإسكان» تسلم عدداً من الفلل الجاهزة بالخرمة وشقراء
0

تواصل – فريق التحرير:

سلمت وزارة الإسكان عدداً من الوحدات السكنية ضمن مشاريعها للفلل الجاهزة للمستفيدين من برنامج “سكني” ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، في محافظتي الخرمة وشقراء الأسبوع الماضي بعد استكمالهم لكافة الإجراءات الإدارية والتمويلية.

ويوفر مشروع الخرمة الواقع في منطقة مكة المكرمة نحو 260 وحدة سكنية جاهزة بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 500 ألف متر مربع، كما يوفر مشروع إسكان شقراء بمنطقة الرياض 250 وحدة سكنية بمساحة إجمالية بلغت 500 ألف متر مربع، وتبدأ أسعار الفلل في مشروعي الخرمة وشقراء بـ237 ألف ريال، كما يحوي المشروعين على عدد من المرافق كالجوامع ومدارس وحدائق وملاعب أطفال ومرافق تجارية وغيرها.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة ممثلة في برنامج “سكني” لتوفير الخيارات السكنية الملائمة للمستفيدين وتسريع حصولهم على السكن المناسب لهم، حيث أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن تسليم العديد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة للمشاريع الجاهزة التي نفذتها الوزارة في وقت سابق وتم تخصيصها للمستفيدين خلال الدفعات الماضية من برنامج “سكني” ويبلغ عددها نحو 13 ألف وحدة سكنية من نوع فيلا، حيث تم تسليم المستفيدين في مشاريع المبرز، الخبر، القنفذة، ثادق، بريدة، صبياء، عرعر، العيينة وغيرها من المشاريع، وفي الوقت ذاته تواصل الوزارة إطلاق المزيد من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بما يصل إلى 75 مشروعاً حتى الآن والتي تستهدف توفير وحدات سكنية تحت الإنشاء في جميع مناطق المملكة يتم تسليمها خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام وبأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، لتلبية رغبات المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة وتوفير وحدات بأسعار مناسبة لجميع المستفيدين.

وكان برنامج “سكني” أعلن خلال العام الجاري 2018 عن إطلاق خيارين جديدين لمستفيدي الوزارة هما “البناء الذاتي” و”شراء الوحدات الجاهزة من السوق”، وذلك لإتاحة كافة الحلول أمام المستفيدين وتسريع حصولهم على الخيار المناسب لهم.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” تشمل تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

«سكني» يُطلق آلية «البناء الذاتي» ويخصص 28410 خيارات سكنية وتمويلية

«سكني» يُطلق آلية «البناء الذاتي» ويخصص 28410 خيارات سكنية وتمويلية

«الإسكان» تُصدر 3863 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن

«الإسكان» تُصدر 3863 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن

«الإسكان» تضع حلولاً للمحرومين من التمويل السكني بسبب ضعف الراتب

«الإسكان» تضع حلولاً للمحرومين من التمويل السكني بسبب ضعف الراتب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>