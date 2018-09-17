بالفيديو.. طالب بالمدينة يتوصل لمعالجة مشكلة التغير المناخي باستخدام الفئران

تواصل- فريق التحرير:

توصل طالب بإحدى مدارس تعليم المدينة المنورة، لطريقة تعالج مشكلة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك باستخدام مادة مستخلصة من دماء الفئران.

وقال الطالب ويدعى سلطان المطيري إن الحرارة المهدرة هي أكبر مسبب لمشكلة التغير المناخي، وأنه تمكن باستخدام مادة “الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP” المستخلص من دماء الفئران من تخزين الحرارة المهدرة، والتقليل من حدة التغير المناخي.

وأبان أن المدن الصناعية يمكنها الاستفادة من هذا المشروع، إذ إنه سيساعدها في تقليل كمية الحرارة التي تستهلكها المصانع، ما يؤدي للمحافظة على المناخ، وتقليل تكلفة الإنتاج وخفض أسعار المنتجات.