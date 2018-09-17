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نسخة مصنوعة من الذهب لآيفون XS MAX.. بـ 72 ألف جنيه إسترليني

نسخة مصنوعة من الذهب لآيفون XS MAX.. بـ 72 ألف جنيه إسترليني
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تواصل- وكالات:

أطلقت شركة Brikk العالمية المتخصصة في تصميم وصناعة الملحقات الفاخرة، مجموعة إصدارات من أجهزة iPhone XS وXS Max وحتى الساعة الذكية الجديدة، حيث تكلف النسخة الراقية 72،626 جنيهًا إسترلينيًّا.

ووفقاً لما نشره موقع mirror البريطاني، فإن الشركة تصف النسخة الذهبية من هواتف آيفون التي قامت بإصدارها بأنها الوحيدة من نوعها في العالم، موضحة أنه يتم طلاؤها من قبل روبوت دقيق وتعتمد علي تكنولوجيا متطورة، وتتميز هذه النسخة بأنها صلبة وقوية للغاية بشكل كبير، حيث يتميز طراز XS بوجود 250 جراماً من الذهب عيار 22، في حين يتميز هاتف XS Max بوجود 313 جم من الذهب عيار 22.

وإذا لم يكن الذهب الخالص مرهقاً بما يكفي بالنسبة إلى المستخدم، فيمكن له إضافة المزيد من التخصيصات، بما في ذلك الشعارات والأسماء، إضافة إلى القدرة علي إضافة بعض الماس في الهاتف، كما توجد بعض الخيارات الأخرى لهاتف iPhone XS Max المصنوعة من الذهب الوردي أو البلاتين والتي تم نقشها وتضمين الماس.

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