«أمانة جدة» تُجري صيانة لـ7 آلاف عامود إنارة وتعالج 100 ألف متر من الطرق

تواصل – فريق التحرير:

واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حملاتها لمعالجة مظاهر التلوث البصري مستهدفةً إصلاح حفر الشوارع وأعمدة الإنارة، ولوحات تسمية الطرق، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.

وتأتي الحملة، ضمن خطط أمانة محافظة جدة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وتمكنت الأمانةK خلال الربع الثالث من العام 2018م الجاري من إصلاح أكثر من 109.540 ألف متر مسطح من حفر وتشققات الطرق ، وتنفيذ أعمال إصلاح وصيانة لـ 7135 عامود إنارة داخل الأحياء وعلى الشوارع الرئيسية ، إلى جانب إصلاح 753 لوحة لمسميات الطرق والأحياء في أنحاء المحافظة.