وزير التعليم يعزي أسرة الطالب المتوفى اختناقًا داخل حافلة مدرسية

تواصل – فريق التحرير:

عبَّر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن تعازيه لأسرة طالب الابتدائية الذي توفي اختناقاً نتيجة نسيانه داخل حافلته المدرسية، أمس الأحد، بمحافظة سيهات.

ونقل مدير تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، تعازي الوزير لوالد وأسرة الطالب المتوفى عبدالعزيز المسلم الذي يدرس بالصف الثاني في مدرسة ابن خلدون الابتدائية بسيهات.

وقال المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص: ‘‘إن السائق نسي الطالب بالحافلة ولم ينتبه لنومه بداخلها ليتم اكتشاف ذلك متأخراً، وقد توفي الطالب بعد نقله للمستشفى‘‘ مبيناً أنه تم تشكيل لجنة زارت المدرسة للتحقيق في ملابسات الواقعة.