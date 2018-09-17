«وافي» يُرخِّص بيع 3 آلاف وحدة سكنية وفندقية في مكة والرياض

تواصل- واس:

أصدرت لجنة البيع على الخارطة “وافي” رخصتي بيع على الخارطة لمشروعين عقاريين في مكة المكرمة والرياض، لكل من شركتي جبل عمر والتحالف العقاري تشمل نحو 3000 وحدة سكنية تتكون من شقق وفلل وتاون هاوس وغرف وأجنحة فندقية.

وأعلنت اللجنة موافقتها على منح رخصة بيع على الخارطة لمشروع إشراق ليفينج التابع لشركة التحالف العقاري في مدينة الرياض بواقع 2229 وحدة سكنية، فيما رخصت اللجنة لبيع 741 غرفة وأجنحة فندقية في مشروع جبل عمر العنوان (اتش 2زد) بنظام البيع على الخارطة في مكة المكرمة قرب الحرم المكي الشريف.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” نايف بن نواف الشريف، أن هذين المشروعين سيسهمان في توفير فرص لراغبي التملك السكني أو الاستثماري قبل أو أثناء مراحل تنفيذ المشاريع، مبينا أن “وافي” يسعى من خلال إصداره لهذه التراخيص للإسهام في رفع مستوى الثقة في المشاريع التي تطور بنظام البيع على الخارطة وزيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة.

وأكد الشريف أن تراخيص “وافي” لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات للحصول على الرخصة التي تخول المطور العقاري التسويق ومن ثم البيع لوحدات المشروع حفظاً لحقوق المستفيدين، وتأكيداً على تنفيذ التزامات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، موضحاً أن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال الفرق الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية لكل ما يتعلق بالمشروع ونسب الإنجاز ومواعيد التسليم وتطبيق بنود التعاقد بين الأطراف المعنية.

يذكر أن برنامج “وافي” للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها “سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية – خدمية – صناعية – سياحية”، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.