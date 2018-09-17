«قياس» ينشر تقريراً عن أداء المختبرين في «القدرات»

تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للقياس، في هيئة تقويم التعليم عبر موقعه الإلكتروني تقريراً مفصلاً عن أداء المختبرين، في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وذلك بأسلوب تفاعلي إحصائي حديث، يتيح التعرف على تفصيلات دقيقة لمستوى أداء المختبرين حسب المنطقة والإدارة والمدرسة.

ويأتي التقرير سعياً من المركز إلى دعم أصحاب القرار والباحثين والمهتمين بمجال التعليم من أطياف المجتمع كافة، إضافة إلى تمكين الطالب وولي أمره من البحث والتعرف على المدارس المتميزة على مستوى المنطقة وإدارة التعليم والمدينة بطريقة ميسرة ومحدَّثة دوريّاً، وذلك بناءً على متوسط أداء اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي.

ويمكن التعرف على مزيد من المعلومات والتفصيلات بزيارة صفحة (التقارير التفاعلية) على موقع المركز الوطني للقياس على الرابط:

http://qiyas.sa/ar/Statistics-Data/Pages/Interactive_report.aspx