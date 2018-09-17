المدعي العام يطلب مهلة للرد على دفوعات «دق على عمتك»

تواصل-الرياض:

طالب المدعي العام مهلة للرد على لائحة دفاع موكلي متهمي قضية «دق على عمتك» خلال الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة.

وقدم محامي المتهمين لائحة من أربع صفحات تحمل دفوعات محامي المتهمين في القضية، ردا على التهم الموجهة لموكليه من النيابة العامة، وحددت المحكمة الجزائية الأسبوع المقبل موعدا لجلسة النظر في رد المدعي العام على دفوعات محامي المتهمين، بحسب «مكة».

وأظهرت التحقيقات وجود نحو 10 مقاطع مصورة من قبل إحدى المتهمات (الزوجة)، محفوظة بعضها في الجوال المصادر ولكن لم تنشر في مواقع التواصل.

يذكر أن الجلسة لم تشهد حضور المتهم الرئيس وزوجته لتوقيفهما، بعد الإفراج عن الابنة بحكم صغر سنها.