جامعة الأميرة نورة تسمح للطالبات بالخروج في أي وقت ودون تصريح

تواصل- الرياض:

أكدت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة الفائز، إصدار الجامعة قرارا يسمح للطالبات بالخروج من الجامعة دون تقييدهن بوقتٍ محددٍ.

وأوضحت الفائز، أنه تم إصدار قرار رسمي بذلك من إدارة الجامعة، وتم تعميمه على جميع كليات الجامعة، مضيفة: «تلبية لرغبات طالبات، إذ تسعى الجامعة دائما إلى تلبية حاجة طالباتها في كل ما لا يتنافى مع الأنظمة وسياسة الجامعة، لذلك وفي ضوء الازدحامات المرورية الصباحية الكثيرة وارتباط أولياء الأمور فقد أتيح للطالبة الخروج وفقا لحاجتها»، حسب “عكاظ”.