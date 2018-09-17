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60 ألف وافد في القطاع الحكومي.. نصفهم نساء
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تواصل – الرياض:

أكد تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بلغت 95.1%، والعاملين غير السعوديين «الذكور» حوالي 29.6 ألف عامل بانخفاض نسبته 12.7 % عن العام 2016، فيما بلغ عدد الإناث «غير السعوديات» 30.8 ألف عاملة بانخفاض نسبته 7.3%.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي «سعوديون وغير سعوديين» بنهاية العام الماضي بلغ نحو 1.23 مليون عامل وبتراجع نسبته 0.8 % عن العام 2016 بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع بنسبة 0.4 % ليبلغ عددهن 476 ألف عاملة، في حين أن عدد الذكور السعوديين في المصالح الحكومية بلغ 697 ألف عامل بتراجع نسبته 0.95% عن العام السابق.

يشار، إلى أن وزارة الخدمة المدنية، تتبع آلية شغل وظائف الخدمة المدنية وفقا لنظام الجدارة الذي تضمنته المادة «الأولى» من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة»، واعتمدت الوزارة آليات لتطبيق هذا المبدأ على شغل جميع الوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف العامة «المرتبة الـ10 فما دون» وسلم الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية عند طلب الجهات الحكومية شغل وظائفها الشاغرة.

كما تطبق الوزارة منظومة توظيف آلية كاملة بدءا «بنظام جدارة» وهو نظام يبدأ من الجهة الحكومية بطلب شغل الوظائف وأداة تصنيف للمؤهلات وإعلانات واضحة للجميع تتيح للسعوديين الراغبين والراغبات في العمل بالقطاع الحكومي التقدم لشغل أي من الوظائف التي تعلن عنها الوزارة عن طريق الدخول للموقع.

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