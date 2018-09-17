ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار «فلورنس» إلى 16 قتيلاً

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار فلورنس الذي يضرب ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية الأمريكيتين إلى 16 قتيلاً.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم في بيان:” إنه من بين المخاطر الخمسة للإعصار فإن (فلورنس) ما يزال يحتوي على ثلاثة منها هي السيول والأعاصير والتيارات العاتية التي تلحق الدمار بالمناطق التي تمر بها”.

وأضافت أنه ما يزال يسجل هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الوسطى والغربية لولايتي كارولينا الشمالية وفرجينيا، مشيرة إلى أن السيول ستصبح أسوأ بعدة مناطق في وقت ستواصل مستويات الأنهار صعودها حتى أوائل الأسبوع المقبل.

وحذر حاكم كارولينا الشمالية روي كوبر من أن هذه العاصفة هي أسوأ الآن من أي وقت كان منذ أن بدأت فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر) أن فرق الإنقاذ تعمل جاهدة لمكافحة العاصفة.