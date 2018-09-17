احذروا الغضب.. يسبب متاعب خطيرة للإنسان وهذه طرق مواجهته

تواصل – وكالات:

الحزن والغضب قد يترك أثر شديد على الصحة النفسية والجسدية للإنسان، أيضا وهناك العديد من الأمراض التى يصاب بها الشخص نتيجة الغضب، لذلك ينصح دائما بالاسترخاء والهدوء والحد من الغضب والتوتر الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجسم، وتناول الأعشاب الطبيعية التى تساعد على هدوء الأعصاب مثل الينسون والنعناع والزنجبيل.

ووفقا لما ذكره موقع bustle فإن هناك أضرارا عديدة بسبب الغضب والحزن المستمر، نعرضها كالآتي:

1: الغضب المستمر قد يؤثر على صحة القلب، حيث أنه يعمل على زيادة سرعة ضربات القلب عن المعدل الطبيعى، ما يسبب النوبات القلبية وتصلب الشرايين.

2: يعمل على ارتقاع هرمونات الكاتيكومالين والتى تؤدي إلى التوتر وقد تسبب مشاكل صحية واضطراب فى الضغط .

3:قد يؤثر الغضب والحزن الشديد على النوم ويسبب اضطرابات وأرق مما يعرضك للصداع المزمن وانخفاض القدرة على التركيز .

4:عند التعرض للغضب الشديد يسبب ذلك ارتفاع شديد فى ضغط الدم، حيث يقوم القلب بضغ كمية كبيرة من الدم مما يسبب فى حمل على الاوعية الدموية .

5: يسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى فعند نوبات الغضب لا يستطيع الشخص التنفس بسهولة مما يعرضه لضيق تنفس ومشاكل صحية أخرى.

6:يؤثر على صحة الجهاز العصبى حيث إنه يؤثر على الأوعية الدموية مما يسبب الصداع المزمن.

7:أثناء الغضب يفرز الجسم بعض الهرمونات التى تسبب مشاكل جلدية عديدة، ومنها حب الشباب الالتهابات الجلدية والصدفية.

8:الغضب والحزن الشديد يزيدان من فرص ظهور التجاعيد على البشرة.

9: الغضب والبكاء المستمر يسبب التهابات ومشاكل فى العين.

10:الغضب والاكتئاب من أبرز الأسباب التى تؤدى لاضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى وعسر هضم.

كيف تصرف الغضب وتتعامل معه؟

– تغيير الوضعية التى تكون فيها، فإذا كنت جالسا قف.

– شرب الماء البارد.

– احبس نفسك فى غرفة وامسك قلم وبيدك اليسرى خطط على الورق.

– استخدم كرة مطاطية واضغط عليها إلى عدد مائة.

– حاول أن تتحكم فى ألفاظك السيئة من خلال استبدالها بألفاظ أخرى حتى لا تكون عادة.

– ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اغلاق عينك والجلوس بمكان هادئ لتتأمل لبعض الوقت مع استحضار منظر مريح للأعصاب.

– الاتكاء على الكرسى والتحرر من أى شيء يثير غضبك، ولا تفكر فى سبب انفعالك.

– الاستحمام بماء بارد.

– استغفر الله وتوضأ وصلي ركعتين