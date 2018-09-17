احذروا الغضب.. يسبب متاعب خطيرة للإنسان وهذه طرق مواجهته

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

ضبط رجل أعمال متهم بجمع 6 ملايين ريال لاستقدام خادمات

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

متحدث «الخدمة المدنية» يوضح حقيقة تعيين «خريجات التربية» (فيديو)

الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

الكشف عن موعد تنفيذ الجسر الجديد بين المملكة والبحرين

الشرقية.. وفاة طالب ابتدائي اختناقاً بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية

الشرقية.. وفاة طالب ابتدائي اختناقاً بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية

احذروا الغضب.. يسبب متاعب خطيرة للإنسان وهذه طرق مواجهته

احذروا الغضب.. يسبب متاعب خطيرة للإنسان وهذه طرق مواجهته
0

تواصل – وكالات:

الحزن والغضب قد يترك أثر شديد على الصحة النفسية والجسدية للإنسان، أيضا وهناك العديد من الأمراض التى يصاب بها الشخص نتيجة الغضب، لذلك ينصح دائما بالاسترخاء والهدوء والحد من الغضب والتوتر الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجسم، وتناول الأعشاب الطبيعية التى تساعد على هدوء الأعصاب مثل الينسون والنعناع والزنجبيل.

ووفقا لما ذكره موقع bustle فإن هناك أضرارا عديدة بسبب الغضب والحزن المستمر، نعرضها كالآتي:

1: الغضب المستمر قد يؤثر على صحة القلب، حيث أنه يعمل على زيادة سرعة ضربات القلب عن المعدل الطبيعى، ما يسبب النوبات القلبية وتصلب الشرايين.

2: يعمل على ارتقاع هرمونات الكاتيكومالين والتى تؤدي إلى التوتر وقد تسبب مشاكل صحية واضطراب فى الضغط .

3:قد يؤثر الغضب والحزن الشديد على النوم ويسبب اضطرابات وأرق مما يعرضك للصداع المزمن وانخفاض القدرة على التركيز .

4:عند التعرض للغضب الشديد يسبب ذلك ارتفاع شديد فى ضغط الدم، حيث يقوم القلب بضغ كمية كبيرة من الدم مما يسبب فى حمل على الاوعية الدموية .

5: يسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى فعند نوبات الغضب لا يستطيع الشخص التنفس بسهولة مما يعرضه لضيق تنفس ومشاكل صحية أخرى.

6:يؤثر على صحة الجهاز العصبى حيث إنه يؤثر على الأوعية الدموية مما يسبب الصداع المزمن.

7:أثناء الغضب يفرز الجسم بعض الهرمونات التى تسبب مشاكل جلدية عديدة، ومنها حب الشباب الالتهابات الجلدية والصدفية.

8:الغضب والحزن الشديد يزيدان من فرص ظهور التجاعيد على البشرة.

9: الغضب والبكاء المستمر يسبب التهابات ومشاكل فى العين.

10:الغضب والاكتئاب من أبرز الأسباب التى تؤدى لاضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى وعسر هضم.

كيف تصرف الغضب وتتعامل معه؟

– تغيير الوضعية التى تكون فيها، فإذا كنت جالسا قف.

– شرب الماء البارد.

– احبس نفسك فى غرفة وامسك قلم وبيدك اليسرى خطط على الورق.

– استخدم كرة مطاطية واضغط عليها إلى عدد مائة.

– حاول أن تتحكم فى ألفاظك السيئة من خلال استبدالها بألفاظ أخرى حتى لا تكون عادة.

– ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اغلاق عينك والجلوس بمكان هادئ لتتأمل لبعض الوقت مع استحضار منظر مريح للأعصاب.

– الاتكاء على الكرسى والتحرر من أى شيء يثير غضبك، ولا تفكر فى سبب انفعالك.

– الاستحمام بماء بارد.

– استغفر الله وتوضأ وصلي ركعتين

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

10 أسباب لجفاف جسم الإنسان.. تعرف عليها

10 أسباب لجفاف جسم الإنسان.. تعرف عليها

ما حقيقة خطورة الأشعة المقطعية والصبغة على الإنسان؟

ما حقيقة خطورة الأشعة المقطعية والصبغة على الإنسان؟

6 فوائد مهمة للخضراوات.. تعرّف عليها

6 فوائد مهمة للخضراوات.. تعرّف عليها

4 عادات قاتلة عليك تجنبها

4 عادات قاتلة عليك تجنبها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)
تقارير وحوارات

«التوطين».. قرار يصب في مصلحة المواطن ويبني اقتصاد المملكة (تقرير)

المزيد
شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>