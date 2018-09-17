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رابطة العالم الإسلامي تتكفل بزراعة كلية لطفلة سورية لاجئة بالأردن

رابطة العالم الإسلامي تتكفل بزراعة كلية لطفلة سورية لاجئة بالأردن
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تواصل – متابعات:

قال الدكتور بلال الحريري المشرف على مرضى الفشل الكلوي بالمستشفى الأهلي بالعاصمة الأردنية عمان، أنه سيتم إجراء أول عملية زرع كلى للطفلة السورية أميرة طارق البابيدة.

وأكد أن رابطة العالم الإسلامي أعلنت عن تكفلها بتكاليف عملية زراعة كلى لأي مريض بالفشل الكلوي من اللاجئين السوريين الذين تشرف عليهم الرابطة ممثلة بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، وستجرى العملية لأميرة والتي كشفت الفحوصات تطابقها مع أخيها.

وقدم البابيدة والد أميرة شكره الجزيل لأمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي أعلن تكفل الرابطة بتكاليف عملية زراعة الكلية لابنته.

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