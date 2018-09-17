يمني يستخدم بطاقة أحوال مواطن للعمل مشرفًا.. حكم بسجنه وجلده

تواصل – مكة:

بعد إدانته بانتحال صفة مواطن، قضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بالتصديق على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية القاضي بسجن مقيم يمني لمدة 6 أشهر وجلده 200 جلدة؛ بعد استخدام بطاقة الأحوال الخاصة بالمواطن للعمل في مطعم شهير.

وبحسب “عكاظ”، قال مصدر ‘‘إن المواطن راجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبحث عن وظيفة، فأبلغوه أنه يعمل منذ عام في وظيفة مشرف بمطعم شهير، فتقدم ببلاغ للجهات المختصة، وتم القبض على منتحل شخصيته‘‘.

وأشارت المصادر إلى أن المقيم اليمني منتحل الشخصية، اعترف بعثوره على بطاقة المواطن في حديقة جنوب جدة واحتفظ بها، واستخدمها في الحصول على وظيفة بالمطعم، وأنه يعمل منذ عام كامل بموجب البطاقة.