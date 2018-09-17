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10 أسباب لجفاف جسم الإنسان.. تعرف عليها

10 أسباب لجفاف جسم الإنسان.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

“جفاف الجسم” له أضرار خطيرة على صحة الإنسان، لذلك من الأفضل أن يبحث الشخص عن أسباب هذا الجفاف ويعالجه سريعا، قبل أن يحدث أضرارا جانبية خطيرة.

وفي هذا الإطار فقد نشر موقع “medicinenet” تقريرا مفصلا عن “الجفاف” وأسباب الإصابة بجفاف الجلد، وأعراضه وأسبابه.

وأكد التقرير أنها تنبع نتيجة لقيام الشخص ببعض الأفعال الخاطئة، وتتسبب فى الإصابة بجفاف فى الجلد والبشرة، ويضطر الشخص للقيام بفعل العديد من الحيل للتخلص من مثل هذه الأشياء “الجفاف”.

وأوضح التقرير بعض الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الجسم، ومنها:

-الجلوس لفترات طويلة في الطقس شديد البرودة، سواء كان في فصل الشتاء، أو في التكيف البارد، فهذه البرودة تتسبب في الإصابة بجفاف شديد في الجلد، لأنها تفقده مرونته.

– الجلوس لفترات طويلة فى الدفاية أثناء فصل الشتاء، من الأشياء المضرة على الجلد وصحته، وتتسبب فى تدهوره والإصابة بالجفاف.

– الاستحمام بالماء الساخن من الأسباب المهمة للإصابة بجفاف في الجلد، لأنها تتسبب في التعرض للجفاف نتيجة لإزالة طبقة الدهون العازلة والمرطبة المتواجده علي سطح الأرض.

– استخدام الصابون الغنى بالمواد المعقمة ومضادة للبكتيريا من الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف لجلد.

-هناك بعض الأنواع من الحساسية المسببة للإصابة بجفاف الجلد، ولذا يجب التعرف على الأسباب في البداية.

-عدم وضع كريمات أو زيوت للترطيب، فهذه الأشياء تعمل على تغذية وزيادة ترطيب البشرة، ولذا اهتم بها.

-دائمًا نجد أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية والغنية بالكافيين، يعانون من جفاف الجسم، وذلك نتيجة لأن هذه المشروبات تعمل علي إخراج نسبة كبيرة من الماء المتراكم في الجسم، وهذا هو السبب وراء الإصابة بالجفاف.

-الإصابة بالإسهال المزمن من الأشياء المؤدية للإصابة بجفاف الجسم.

-الغدة الدرقية من الأمراض التي تعرض المصاب بها لجاف البشرة والجسم.

-نزع شعر الجسم بشكل خاطئ، أو استخدام وسيلة خاطئة من الأشياء المؤدية للإصابة بجفاف الجسم.

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