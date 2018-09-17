توقعات الطقس.. أمطار مصحوبة بغبار على المرتفعات

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة و المرتفعات المدينة المنورة ، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.